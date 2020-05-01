Начало мая окажется решающим в борьбе с коронавирусом, считают российские врачи

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1 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Вот уже больше месяца врачи по всей стране сражаются с коронавирусной инфекцией. При этом первые недели мая могут сыграть решающую роль в борьбе с эпидемией.

«Впервые я очень сдержанно отношусь к майским праздникам, к тем праздникам, которые с детства ждал и любил. Потому что непредсказуемо, что же будет после них в плане увеличения количества больных, которое мы видим сейчас в отделении реанимации», - признался главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Медработники призывают россиян набраться терпения и провести праздники дома в самоизоляции с семьей и воздержаться от мероприятий на улице. В противном случае несколько дней веселья могут превратиться в несколько недель изоляции, передаёт Мир24.