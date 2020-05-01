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Мурашко: На фоне заболевания коронавирусом важно не упустить изменения состояния пациента

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Мурашко: На фоне заболевания коронавирусом важно не упустить изменения состояния пациента
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что течение заболевания может внезапно поменять свой курс, а на фоне улучшения состояния здоровья появится новая волна симптомов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко отметил, что очень важно не упустить изменения состояния пациента, вовремя его подхватить и откорректировать терапию.

Именно поэтому, по словам министра, взаимодействие пациента и медицинского работника – важная составляющая в эффективности лечения.

Ранее Мурашко объяснил, почему в России нет новорожденных с коронавирусом.

ДВа

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