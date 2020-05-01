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С мая выплаты по безработице будут переводить только на карту «Мир»

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

С мая выплаты по безработице будут переводить только на карту «Мир»
Фото: pixabay.com

Россияне с 1 мая будут получать выплаты по безработице и часть социальных пособий только на карту «Мир». Отмечается, что это также затронет чернобыльцев и детей, которые пострадали от воздействия радиации.

Известно, что с 1 мая в России расширился список пособий, которые будут начисляться на карту национальной платежной системы «Мир». Отмечается, что это относится к выплатам на детей, безработным, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пострадавшим от радиации.

Ранее на карту «Мир» уже начали переводить социальные выплаты и пенсии военным, передаёт КП.

АБ

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