С мая выплаты по безработице будут переводить только на карту «Мир»

Россияне с 1 мая будут получать выплаты по безработице и часть социальных пособий только на карту «Мир». Отмечается, что это также затронет чернобыльцев и детей, которые пострадали от воздействия радиации.
Известно, что с 1 мая в России расширился список пособий, которые будут начисляться на карту национальной платежной системы «Мир». Отмечается, что это относится к выплатам на детей, безработным, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пострадавшим от радиации.
Ранее на карту «Мир» уже начали переводить социальные выплаты и пенсии военным, передаёт КП.