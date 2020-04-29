Безработные москвичи получат дополнительные выплаты на каждого ребёнка

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29 апреля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице определили порядок доплат к пособию по безработице на детей, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Дополнительная выплата к пособию по безработице в размере 3 тыс. руб. будет начисляться на каждого несовершеннолетнего ребенка. Ее получит один из родителей или опекунов в дополнение к основному пособию. Москвичам для получения выплаты на несовершеннолетних детей при оформлении заявления на признание безработными на сайте центра занятости «Моя работа» (czn.mos.ru) необходимо прикрепить к заявке копию свидетельства о рождении ребенка или детей. Тем, кто уже признан безработным и получает пособие, нужно зайти в свой личный кабинет и прикрепить к ранее поданным документам свидетельство. Выплата будет назначена с момента признания безработным и начисляется аналогично выплате пособия по безработице - за фактическое количество календарных дней безработицы, включая день перерегистрации», - говорится в сообщении.

Ранее москвичам, которые были признаны безработными и отработали в 2020 году не менее 60 календарных дней, была назначена региональная компенсационная выплата в размере 19,5 тыс. руб. ежемесячно. В эту сумму входят пособие по безработице и все положенные социальные выплаты. С учетом введения ежемесячной выплаты, сумма пособия для этих категорий граждан при наличии несовершеннолетнего ребенка увеличивается на 3 тыс. руб. в месяц.