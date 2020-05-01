В России за сутки выявлено 7933 новых случая заражения COVID-19

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1 мая 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В России число зараженных коронавирусом нового типа за сутки выросло на 7933. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Таким образом, общее количество инфицированных в Российской Федерации - 114 431 человек. Данные зафиксированы в 85 регионах. Отмечается, что почти у 45% новых заболевших заболевание протекает без клинических проявлений.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предположила, с чем может быть связан низкий показатель летальности от коронавируса в РФ.