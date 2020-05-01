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Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 566

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 566
pixabay.com

В Грузии количество зараженных коронавирусом нового типа достигло 566 человек. Накануне сообщалось о 539 инфицированных, выздоровевших было 178.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано шесть смертельных случаев, в режиме карантина сейчас находятся 5243 жителя, под наблюдением 550 пациентов.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 20.00 до 5.00 по московскому времени.

Ранее в Москве еще 631 пациент за последние сутки выздоровел  после заражения COVID-19.  

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