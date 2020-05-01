В Москве число выздоровевших от COVID-19 достигло отметки 5 766 человек

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1 мая 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Москве еще 631 пациент за последние сутки выздоровел после заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 5 766 человек.

В регионе с 29 марта для всех жителей введен режим самоизоляции. В городе не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-залы, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима власти ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

Ранее в Тамбовской области выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 106 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус нового типа.