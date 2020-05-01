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В Тамбовской области после выздоровления выписали уже 106 пациентов с коронавирусом

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Тамбовской области после выздоровления выписали уже 106 пациентов с коронавирусом
pixabay.com

В Тамбовской области выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 106 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает в пятницу, 1 мая, администрация региона.

Известно, что из них 71 человек выписан из стационара, 35 - снято с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением. Всего в области зарегистрированы 612 случаев заражения COVID-19,  с начала пандемии два жителя скончались.

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