В Тамбовской области после выздоровления выписали уже 106 пациентов с коронавирусом

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1 мая 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Тамбовской области выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 106 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает в пятницу, 1 мая, администрация региона.

Известно, что из них 71 человек выписан из стационара, 35 - снято с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением. Всего в области зарегистрированы 612 случаев заражения COVID-19, с начала пандемии два жителя скончались.

Ранее врач Ольга Рябова рассказала, как понять, что человек не просто простудился, а действительно заразился коронавирусом нового типа.