Во Владимирской области беременная женщина оказалась зараженной коронавирусом

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1 мая 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: trc33.ru

Фото: Pixabay

Во Владимирской области беременная женщина заразилась коронавирусом. Об этом сообщил врио губернатора Сергей Шевченко на заседании Заксобрания региона.

По его словам, в области на коронавирус обследовали 47 беременных женщин, из них по нежелательным контактам - 8 женщин, а 39 - по симптомам ОРВИ. Лабораторно был подтвержден один случай инфицирования.

Сейчас стационарное лечение проходят 24 беременных женщины с симптомами ОРВИ, 21 из которых находятся в роддоме. Амбулаторно лечатся 23 женщины в положении.

Ранее реаниматолог рассказала, какие пациенты чаще всего оказываются в реанимации с коронавирусом.