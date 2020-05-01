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1 мая профсоюзы России выступили с заявлением о поддержке поправок к Конституции

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

1 мая профсоюзы России выступили с заявлением о поддержке поправок к Конституции
Фото: сайт Госдума РФ

Федерация независимых профсоюзов России призвала своих членов поддержать поправки к Конституции. Об этом заявил председатель Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности Александр Ситнов.

Отметив, что Первомай проходит в условиях, когда массовые шествия запрещены, он призвал всех членов Росхимпрофсоюза «поддержать решение Федерации независимых профсоюзов России о проведении праздника в форме единой интернет-акции и голосования за первомайскую резолюцию с лозунгом: «Солидарность сильнее заразы! За права работников! За Конституцию! За индексацию заработных плат и пенсий работающих пенсионеров!».

Профсоюзный лидер также подчеркнул, что в непростой для страны период важно отстоять право трудящихся на достойную зарплату и сохранение рабочих мест. По словам Ситнова, для профсоюзов «представляется очень важным наряду с закреплением МРОТ и индексацией пенсий».

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