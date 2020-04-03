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Профсоюзы обратились к правительству с предложением провести в России национализацию

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Профсоюзы обратились к правительству с предложением провести в России национализацию
Михаил Шмаков, фото с сайта Кремля

Профсоюзы обратились к правительству с предложением провести в России национализацию.
Обращение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова адресовано председателю правительства Михаилу Мишустину.

Федерация профсоюзов предлагает национализировать наиболее важные компании в стране. Для определения предприятий, подлежащих национализации, ФНПР предложил привлечь трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В эту структуру входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства.

Работу комиссии координирует вице-премьер Татьяна Голикова. Шмаков уточнил, что мораторий на реприватизацию национализированных предприятий должен быть принят сроком на год. По его мнение, возвращение их в частные руки возможно только с учетом мнения отраслевого профсоюза.

"Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию", — говорится в обращении Шмакова правительству.

Еще Шмаков высказал идеи по налогам и зарплатам. В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Шмаков также предложил повысить на 50 процентов зарплаты медработников.

Он призвал освободить от налогов организации, работа которых ограничена принятыми властями мерами по борьбе с эпидемией, и рассмотреть вопрос о снижении НДС. Шмаков предлагает отменить 13-процентный налог на доходы физических лиц для работников с зарплатой на уровне МРОТ или ниже, ставку налога на сверхдоходы повысить. 

ИЧ

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