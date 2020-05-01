Московские власти решили перенести сроки планового отключения горячей воды

В жилых домах Москвы горячую воду из-за проведения плановых профилактических работ начнут отключать с 1 июня.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объяснил такое решение ситуацией, вызванной распространением коронавируса.
Он также добавил, что в медицинских учреждениях в этом году отключать горячую воду вообще не будут.
По словам столичного вице-мэра, без отключения воды в жилых дома не обойтись – «любой системе необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия».
Ранее москвичей попросили провести праздники на дачах.