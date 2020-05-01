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Скворцова: Россия почти была на плато по распространению коронавируса

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Скворцова: Россия почти была на плато по распространению коронавируса
Глава ФМБА Вероника Скворцова. Фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заразившихся COVID-19. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

По ее словам, в стране были существенно снижены темпы наращивания коронавирусной инфекции, поэтому в последние недели «мы, по сути, были практически на плато по числу новых случаев.

Руководитель ФМБА также отметила, что во время майских праздников необходимо минимизировать социальные контакты. Выехавшим на дачи, что, по ее словам, не возбраняется, следует оставаться в контакте только «со своими домашними».

ДВа

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