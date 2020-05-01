В Киргизии число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 756 человек

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1 мая 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Киргизии количество зараженных COVID-19 возросло до 756. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Известно, что за сутки по республике зарегистрировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии восемь человек скончались, выздоровели 504 жителя.

В связи со вспышкой заболевания в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, а в ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось: в Хакасии еще 25 человек заразились коронавирусом нового типа.