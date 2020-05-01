В Хакасии за сутки зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19

Сообщается: в Хакасии еще 25 человек заразились коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число заболевших в регионе выросло до 257 пациентов.
Известно, что из новых случаев 13 зарегистрированы в двух медицинских учреждениях, а заболевший - врач скорой помощи Абакана. Также один житель прибыл в республику из Москвы, двое поступили с признаками пневмонии. Причина заражения остальных людей - семейные и служебные контакты.
Сейчас под медицинским наблюдением в регионе находится 1923 человека, из них 18 — в обсерваторе.
Ранее еще 47 человек с подтвержденным заражением коронавирусом умерли в Москве.