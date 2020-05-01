В Адыгее за сутки от коронавируса скончались два человека

В инфекционном госпитале Майкопа за сутки скончалось два пациента.
Оба находились в реанимации, один был подключён к аппарату ИВЛ, другой – на гемодиализе. Об этом сообщает Минздрав Адыгеи.
Известно, что одной из скончавшихся была медсестра из города Адыгейска, работавшая в процедурном кабинете местной поликлиники.
Таким образом, общее число погибших от коронавиусной инфекции в Адыге составляет пять человек.
В Минздраве республики также сообщили, что всего на лечении с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом находится 160 человек, стационарное лечение получает 111 человек, амбулаторное – 49 человек. Общее количество выздоровевших от COVID-19 – 49 человек.
Ранее сообщалось, что приехавших в Адыгею из Москвы и Санкт-Петербурга отправляют на 14-дневный карантин.