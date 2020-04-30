Коронавирусом может заболеть любой, считает политолог

Политолог Дмитрий Абзалов заявил, что новость о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом – яркий пример того, что заболеть COVID-19 может каждый.
Эксперт предположил, что если заболевание у главы правительства будет проходить в легкой форме, то параллельно он сможет продолжать рабочую деятельность.
«Это ситуация лишний раз показывает, что никто не прячется в частных клиниках и, соответственно, кабинетах. Это показывает, что коронавирусом может заразиться любой человек», - считает Абзалов.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.