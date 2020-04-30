На Кубани семьи с детьми с ограниченными возможностями получат выплаты

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30 апреля 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел дополнительные меры поддержки для семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, и они обучаются в государственных школах. Для них предусмотрены единовременные выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Выплаты будут осуществляться через государсвенные образовательные организации, где обучаются дети. Организации получат для этого средства в полном объеме в ближайшее время.

Разработаны и дополнительные меры поддержки для семей с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта. Такие семьи получат пособие по безработице в размере 12 тысячи рублей. Плюс на каждого несовершеннолетнего ребенка предусмотрена выплата в 3 тысячи рублей.

Об этом стало известно 30 апреля во время совещания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса.