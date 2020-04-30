На Кубани семьи с детьми с ограниченными возможностями получат выплаты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел дополнительные меры поддержки для семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, и они обучаются в государственных школах. Для них предусмотрены единовременные выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
Выплаты будут осуществляться через государсвенные образовательные организации, где обучаются дети. Организации получат для этого средства в полном объеме в ближайшее время.
Разработаны и дополнительные меры поддержки для семей с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта. Такие семьи получат пособие по безработице в размере 12 тысячи рублей. Плюс на каждого несовершеннолетнего ребенка предусмотрена выплата в 3 тысячи рублей.
Об этом стало известно 30 апреля во время совещания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса.