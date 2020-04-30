Латвийский публицист: Отняв у детей еду, коалиция сохранила деньги на репрезентацию

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский публицист Элита Вейдемане, фото соцсети

Нет сомнений, что «прыжки и ужимки» вкупе с бесстыдством Новой консервативной партии, уже, простите, «достали» и титульную нацию. Латвийский публицист Элита Вейдемане разразилась прекрасной речью!

«Фактически, это прибавка к зарплате. Если не откажетесь от нее, то, без сомнения, в сравнительно обозримом будущем латвийское общество откажется от вас, дорогая коалиция. Так высказался политик Алдис Гобземс на заседании в Сейме. Высказался по поводу репрезентативных расходов. Общество откажется? Ну, не знаю. У избирателей память короткая, как рубашка младенца. Иначе откуда бы брались те бесконечные грабли, что бьют по лбу избирателей после каждых выборов?

Только в прошлом году были заморожены зарплаты депутатов, как в качестве компенсации был принят закон о щедром финансировании партий из наших карманов. Закон, горячо продвигаемый борцами за справедливость из Новой консервативной партии.

Дорого Латвии обошлась и поездка политкружка этих «борцов» в США с целью сдать своим стратегическим партнерам Вентспилсский порт, который посмел идти в «неправильном» направлении.

Репрезентативные расходы в месяц составляют ничтожную сумму – 17 000 евро. Вдумайтесь! Фактически высшие чиновники государства – президент страны, глава Сейма и 13 министров – каждый месяц получают примерно 1000 евро на расходы дополнительно к своим зарплатам. И о том, как они их тратят, им не надо отчитываться.

И тут бах! ЧС! Никаких репрезентативных расходов! Так может отказаться от этих 17 000 евро для министров и президента? Отдать, например, приюту для животных! Было бы полезнее…

Большинство депутатов отказалось обеспечить во время ЧС бесплатные обеды для учеников младшей школы! ПРОСТО ОТНЯВ У ДЕТЕЙ ЕДУ, СОХРАНИЛИ ШТАТНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ СВОИХ МИНИСТРОВ.

Депутаты могли бы пойти навстречу своему народу, и хотя бы на миг позволить людям поверить, что они вместе с нами, солидарны. Но нет.

Что происходит?

Как только людишки приходят к власти, они попадают на другую планету и больше не понимают, что творится вокруг? Премьер Кариньш пишет в социальных сетях: «Латвия до сих пор при помощи ответственного поведения общества удалось удержать распространение коронавируса, при этом не останавливая работу экономики».

Не останавливая?! В то время, когда экономика стоит «на тормозах», не говоря уже о культуре, которая вообще при смерти, а тысячи людей впали в отчаяние от потери доходов, премьер увидел «не остановленную работу экономики»?

Да, дорого нам приходится платить за понимание этой «коалиции» областей культуры и экономики. Однако дешевым и скромным будет ее конец».

Браво, г-жа Вейдемане!

Я бы сказала, что пока данная «коалиция», простите, «не на ж…ся», то будет выдвигать подобные законы и отнимать еду у детей! А «не на…» она никогда! Какой выход? А ждать следующих выборов и ДУМАТЬ, ДУМАТЬ, ДУМАТЬ!

Как говорят старые люди: «Если человек не хочет видеть очевидное, то Бог стучит по его голове». Думайте, господа латвийцы! А вот такое вам надо?