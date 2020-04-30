Правительство Латвии держит медиков на голодном пайке

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

И вновь не слава Богу в Латвии: организации медицинских работников и педагогов требуют немедленно возобновить в правительстве и Сейме переговоры об обещанном финансировании для повышения зарплат в этом и последующие годы. Правительство молчит.

Если во многих странах, когда бушует коронавирус, правительство отдает свои зарплаты медикам, то в Латвии, увы, медицинские работники вынуждены «выпрашивать» свои деньги.

Удивительная страна Латвии… Стыд у правительства окончательно потерян! Те, кто сейчас «на передовой» остались, как всегда, в стороне! Зато правительство Латвии совершенно не скрывает, что «выписывает» себе надбавки к зарплате.

Думаю, что не многие страны мира могут похвастаться такой оголтелой наглостью.

Обращение медиков: «За внешне блестящей историей успеха Латвии по борьбе с коронавирусом и аплодисментами благодарного населения скрывается не такая красивая правда. Она заключается в том, что через 30 лет после восстановления независимости государства политики призывают общественность жертвовать деньги работникам здравоохранения, а учителя вынуждены использовать частные средства для обеспечения удаленного обучения».

Данное письмо направлено высшим официальным лицам Латвии.

Понятно, что и Сейм, и Минздрав молчат! Обычная практика в Латвии!