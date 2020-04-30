Джабаров высказал мнение, когда можно будет открыть границы России

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30 апреля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Говорит Москва"

pixabay.com, аэропорт

Границы России могут быть закрыты до момента создания вакцины от коронавируса. Такой прогноз был дан первым зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимиром Джабаровым.

По его мнению, сейчас нельзя торопиться с открытием границ, так как самолеты позволяют очень быстро распространять инфекцию. "Открывать пока и не с кем — другие страны тоже так быстро не откроют авиасообщение. Нам не стоит торопиться, чтобы потом это боком не вышло", - отметил Джабаров.

Ранее сенатор предложил ввести штрафы для россиян, не вставших на учет за границей.