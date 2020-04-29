Сенатор предложил ввести штрафы для россиян, не вставших на учет за границей

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com, Джабаров

За отказ вставать на консульский учет граждан РФ нужно штрафовать, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров на заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности.

Отсутствие списков граждан, въехавших в ту или иную страну, сильно затрудняет процесс вывоза наших соотечественников в экстренных случаях, что показала сложившаяся ситуация в связи с пандемией коронавируса.

Инициативу о штрафах поддержал директор департамента Ситуационно-кризисного центра МИДа РФ Михаил Петраков. Постановка на консульский учёт — это не вопросы свободы, а вопросы безопасности, подчеркнул он. "Если был бы все стояли на консульском учете, нам сейчас работать было бы гораздо проще", - отметил Петраков.

По последним данным Минкомсвязи, ещё около 50 тыс. россиян с конца марта не могут вернуться домой из-за прекращения зарубежного авиасообщения. И это притом что с 7 по 23 апреля на вывозных рейсах на родину уже вернули около 7 тыс. человек.