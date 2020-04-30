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Путин уверен - спрос на матрасы возрастет после самоизоляции

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Путин уверен - спрос на матрасы возрастет после самоизоляции
pixabay.com, матрас

Во время видеоконференции Владимира Путина с участниками акции "МыВместе", президент заверил, что власти будут продолжать решать вопросы господдержки предприятий, которые из-за коронавируса столкнулись со спадом производства.

Обращаясь к Владимиру Путину, руководитель одной из компаний, изготавливающей матрасы и другие товары для сна, сообщил, что его фабрика стала одной из тех предприятий, которые столкнулись с кризисом. Производство было перепрофилировано на создание защитных масок и костюмов.

«Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», – сказал ему глава государства.

Глава российского государства Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции "МыВместе" назвал характерную особенность россиян."Впечатляет и задевает за живое", - отметил он.

НС

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