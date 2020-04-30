Путин уверен - спрос на матрасы возрастет после самоизоляции

Во время видеоконференции Владимира Путина с участниками акции "МыВместе", президент заверил, что власти будут продолжать решать вопросы господдержки предприятий, которые из-за коронавируса столкнулись со спадом производства.
Обращаясь к Владимиру Путину, руководитель одной из компаний, изготавливающей матрасы и другие товары для сна, сообщил, что его фабрика стала одной из тех предприятий, которые столкнулись с кризисом. Производство было перепрофилировано на создание защитных масок и костюмов.
«Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», – сказал ему глава государства.
Глава российского государства Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции "МыВместе" назвал характерную особенность россиян."Впечатляет и задевает за живое", - отметил он.