Владимир Путин охарактеризовал граждан России

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Rosatom/via Globallookpress.com, волонтеры

Глава российского государства Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции "МыВместе" назвал характерную особенность россиян."Впечатляет и задевает за живое", - отметил он.

"Широкая и бескорыстная поддержка" характерна для российских граждан. "Это то, что характерно только для нас, для России", — подчеркнул Владимир Путин. Такие выводы президент сделал после того, как простые, обыкновенные люди стали звонить и не просить о помощи, а сами ее предлагать, "люди, жившие до сих пор обычной рядовой жизнью, занимавшиеся своими текущими делами. Они начали предлагать услуги и делать, даже если их никто об этом не просит". Владимир Путин отметил, что в нашей стране сильное и здоровое общество.

Путин предложил высказать соображения о том, что нужно сделать властям всех уровней для поддержки волонтеров, "стоящих на передовой".