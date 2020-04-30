Анатолий Вассерман: Всё, что меня не убивает, делает меня сильнее. Из пандемии мир выйдет сильнее

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Смертность от нового вируса, похоже, заметно меньше, чем от классического гриппа. Но нельзя забывать, что первая пандемия гриппа, начавшаяся в конце Первой Мировой войны, свалила чуть ли не десятую долю тогдашнего человечества, причём, более четверти заболевших умерли.



Возбудители новых болезней всегда агрессивнее, чем старых и привычных, просто потому, что особо агрессивные штаммы вымирают вместе с теми, кого убивают. Поэтому сейчас приходится рассматривать болезнь как особо опасную. Кроме того, данный вирус не столько разрушает организм сам, сколько обостряет уже накопившиеся хвори. А кто из нас может похвастать абсолютным здоровьем? Да, карантин изрядно бьёт по экономике всего мира. Но судя по опыту гриппа вековой давности, несоблюдение предосторожностей может оказаться ничуть не менее разорительно. Не говоря уж о числе жертв.



По мнению известного журналиста, публициста, телеведущего, политического консультанта, участника и многократного победителя интеллектуальных телепроектов, знатока Анатолия Вассермана, скорее всего, потери будут меньше всего в Китае: он ещё задолго до эпидемии начал заменять падение внешнего рынка развитием внутреннего. Да и у нас хватает возможностей замыкания технологических цепочек внутри России в целом и Российской Федерации в частности. А вот Западная Европа и Северная Америка вывели в регионы с дешёвой рабочей силой так много собственных производств, что им трудно будет восстановить хозяйство.



Полноценное восстановление массовых производств станет возможно только после создания эффективной вакцины от вируса, что по действующим правилам медицинской проверки возможно только к началу следующего года.



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