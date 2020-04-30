Соцсети и мессенджеры в эпоху пандемии: появилось много обновлений

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

События, происходящие в мире с начала 2020 года, существенно поменяли тренды в интернете и соцсетях. Множество новшеств уже внедрено, некоторые находятся на этапе тестирования.

Zoom

Во время карантина аудитория имеющего китайские корни американского стартапа Zoom выросла в десятки раз. В декабре 2019 года эта площадка привлекала около 10 миллионов пользователей в день, сейчас – 200 миллионов. В Zoom переходят бизнесы, школы и университеты. Теперь там проходят онлайн-трансляции и посиделки за пивом.

FACEBOOK

Facebook запускает сервис видеосвязи Rooms. Как же будет работать единая видеосвязь Instagram + WhatsApp + Facebook?

Всего парой нажатий можно будет создать беседу до 50 человек. Кнопка «Создать комнату» в WhatsApp появится в меню отправки файла, в директе Instagram — там, где находится значок видео, в Facebook — прямо в ленте. Присоединиться к видеокомнате сможет любой желающий, даже без аккаунта. Первое время функция будет полностью бесплатной.

В первом квартале 2020 года активность пользователей Facebook почти удвоилась - 14,6 миллионов взаимодействий против 8 миллионов в прошлом году.

INSTAGRAM

Из-за карантина количество стримов в Instagram выросло на 70%. Зафиксирован также взлет популярности IGTV. В Instagram решили это направление развивать. В прямые эфиры можно будет добавлять более одного гостя, уже есть возможность смотреть их на десктопе, кнопка «Опубликовать в IGTV» доступна после окончания трансляции.

YouTube

- Делает новый продукт — YouTube Shorts, сервис ультракоротких музыкальных видео. Пользователи смогут снимать ролики и накладывать на них хиты из YouTube Music. Это будет раздел в приложении YouTube на смартфонах.

- Видеоновости стали получать на 75% больше просмотров, чем год назад.

- Трафик вырос, при этом доходы блогеров упали на 30–50%.

- Авторы видео смогут посмотреть, в какое время аудитория канала находится онлайн.

TELEGRAM

- Появились папки, в которые можно сортировать чаты.

- Владельцы каналов 1000+ могут смотреть статистику.

- В квизах можно добавить текст, который будет появляться после неправильного ответа.

- Администраторы каналов теперь смогут редактировать посты когда угодно, а не только в течение 48 часов после публикации.

- В 2020 году обещают создать групповые видеозвонки.

Oдноклассники»

Запустили:

- восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц и жестов;

- отдельную ленту для постов о коронавирусе Covid-19;

- возможность проводить прямые трансляции в режиме видеозвонка. В них может участвовать до 100 человек.