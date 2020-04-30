Эксперт рассказала, какой способ приготовления кофе является самым полезным

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Многие люди не представляют свою жизнь без кофе. Однако любимый напиток может не только подарить заряд бодрости, но и принести пользу для здоровья. Главное – уметь его правильно готовить. Кофейный блогер Ольга Игнатьева рассказала, как правильно варить кофе.

«По данным современных исследований, кофе, который пропускают через бумажный фильтр, более полезен. Такой фильтр задерживает разные вещества, которые могут создавать предпосылки для развития некоторых заболеваний типа атеросклероза и так далее», - заявила Игнатьева. Она отметила, что не все виды кофе можно готовить при помощи фильтра.

Кофе, сваренный в турке, может быть опасным для людей с рядом заболеваний, поэтому им злоупотреблять нельзя, передаёт Радио Sputnik. Также не стоит увлекаться кофе с сахаром и молоком или жирными сливками. Такой «десерт» можно позволять себе не чаще раза в неделю – иначе лишние калории быстро дадут о себе знать.