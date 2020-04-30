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Создатель «Новичка» нашёл способ убить коронавирус

, 16:01 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Взгляд

Создатель «Новичка» нашёл способ убить коронавирус
Личный архив

Профессор Леонид Ринк доработал повышающий иммунитет препарат диуцифон и устранил его ключевой недостаток – плохую способность растворяться в воде – а следовательно, и в плазме крови. Теперь, считает ученый, препарат можно и нужно эффективно использовать в борьбе против пандемии коронавируса.

Профессор считает, что сейчас самое главное – повышение иммунитета у людей: "Рано или поздно (но лучше, конечно, рано) вакцину от коронавируса найдут. Но все равно пройдет время. Потом вирус мутирует и нужна новая вакцина. Наше предложение – это дополнение к поиску вакцины. Мы назвали этот алгоритм «нападение, а не защита». Иммунизация – первый этап. Второй этап этого алгоритма – ликвидация старых и новых вирусов внутри организма". 

Эксперт настаивает, что самое важное сейчас – провести иммунизацию организма у заражённых. Это первый шаг. Второй шаг – провести иммунизацию у здоровых, еще не заболевших людей. Сначала у тех, кто может потенциально заразиться, кто вынужден работать во время карантина, ходить на службу. 

Ринк утверждает, что диуцифон стимулирует иммунную защиту организма, лечит легочные патологии и подавляет деятельность патогенов. Это, убеждён он, уничтожитель всей заразы в иммунной и легочной системе: "Повторюсь, я жду вакцину. Но наш вариант уничтожает всю заразу сразу, новое, старое – все".

Диуцифон был синтезирован еще в 1967 году в Казани, в Институте органической и физической химии. Препарат прошел многочисленные испытания, был рекомендован – в том числе фармакологическим комитетом Минздрава СССР. В 1995 году он еще был в списке жизненно необходимых лекарственных средств. Сейчас он не применяется. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент все страны находятся примерно в равной степени продвижения к цели создания вакцины от коронавирусной инфекции. Уже к началу лета текущего года будет ясно, когда ученым удастся разработать препарат для лечения коронавируса нового типа.

 

 

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