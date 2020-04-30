Врач рассказала, действительно ли Россия близка к выходу на плато

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30 апреля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В России с нетерпением ждут выхода на плато по коронавирусу. Кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины, отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова заявила, что ждать осталось недолго.

Специалист объяснила, что выходом на плато считают наступление периода, при котором количество заболевших изо дня в день остается примерно одинаковым. Она отметила, что нынешняя ситуация очень похожа на плато, однако делать выводы еще рано.

«Чтобы сказать однозначно, нужен чуть больший период. Тогда мы сможем сказать, что ситуация стабилизировалась, плато достигли, потом ждем снижения. Самый достоверный период времени – пара недель... Хотя надежда близко», - передаёт Радио Sputnik слова Павловой.