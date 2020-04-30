Не стать Иванами, не помнящими родства

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30 апреля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, фото argumenti.ru

В преддверии Дня Победы уже по традиции начинается странный русскому человеку лай про «забросали мясом», «Сталин равно Гитлер», «могли бы пить баварское», «опять нацепили георгиевские ленточки» и тому подобное. С уходом из жизни живых свидетелей, ветеранов-фронтовиков и «детей войны», голоса разносящие эти фразы и требующие исторического пересмотра событий Второй Мировой и Великой Отечественной становятся всё громче и настойчивее. В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. В Польше глумятся над захоронениями советских солдат. О том, как стирают память о вкладе нашей страны в спасении человечества от фашизма, в чём корни этой политики и как этому противостоять рассуждает Председатель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.

Наша страна встречает свой главный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне, которому в 2020 году исполняется 75 лет.

Безусловно, сложная обстановка в связи с пандемией COVID-19 вносит свои коррективы. Переносятся на более поздний срок традиционные массовые мероприятия. Военный парад на Красной площади по случаю Великой Победы также принято решение провести позже, чтобы затем отметить этот главный праздник нашей страны грандиозно и масштабно с участием ветеранов Великой Отечественной войны, которых с каждым годом становится все меньше и для которых крайне важно полноценное участие в праздновании 75-летия Великой Победы.

День Великой Победы всенародный праздник. Нет ни одной семьи, которую бы не обожгло пламя той сокрушительной войны. Кто на фронте, кто в тылу ковал долгожданную Победу. Мы знаем, какой ценой нам досталось мирное небо над головой и кому мы этим обязаны. Именно поэтому наша задача и задача будущих поколений защитить историческую правду о тех событиях. К сожалению, в последние годы активизировались попытки пересмотра причин Второй мировой войны и её итогов. Основная цель – оспорить, принизить, извратить место и роль нашей страны в избавлении человечества от «коричневой чумы» 20-го века – гитлеровского фашизма и его приспешников.

Один из главных «постулатов» данной информационной кампании – теория о равной ответственности нацистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. Якобы, двусторонний Договор о ненападении (т. н. пакт Молотова-Риббентропа) от 23 августа 1939 года открыл Гитлеру путь к завоеванию мирового господства.

Кстати, к вопросу о «пактах о ненападении». В сентябре 1938 года премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен и рейхсканцлер Германии А. Гитлер подписали совместную декларацию, в которой англо-германские отношения названы «важнейшим фактором обеспечения мира в Европе». Что это, если не концептуальная основа мирного договора?

В декабре 1938 года между министерствами иностранных дел Франции и Германии подписана декларация, согласно которой «мирные и добрососедские отношения двух стран представляют собой один из существеннейших элементов упрочения положения в Европе и поддержания всеобщего мира».

Разумеется, рвущийся к мировому господству Гитлер этих договоренностей не выполнил, как не собирался выполнять и аналогичное советско-германское соглашение. Но почему же тогда именно СССР, а не Великобританию и Францию пытаются назначить сообщником нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны?

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Ещё один факт, который далеко не красит предвоенную Европу и не пользуется широкой оглаской. Речь о том, какие силы и средства той или иной национальной принадлежности, помимо собственно германских, были стянуты к границам нашей страны накануне 22 июня 1941 года.

Лишь в качестве констатации, не углубляясь в тему, отмечу, что во время Второй мировой войны на нацистскую военную машину добросовестно работала промышленность практически всего Старого Света.

Более подробно о тех, кто пришёл на нашу землю в боевых порядках вермахта и войск СС.

Италия направила на «восточный фронт» экспедиционный корпус (с июля 1942 года общевойсковая армия), численность которого на определённых этапах превышала 200 тыс. человек.

Испанию (формально нейтральную) в фашистско-антисоветском интернационале представляла т. н. «Голубая дивизия» (около 20 тыс. чел.), Словакию – войсковая группировка численностью свыше 40 тыс. человек.

В боях на «восточном фронте» участвовали части и подразделения румынской и венгерской армий, добровольческие хорватские и боснийско-мусульманские формирования.

Финские войска оккупировали значительную часть Карелии и приняли непосредственное участие в организации блокады Ленинграда.

Отметились и французы, роль которых в событиях 1941-45 годов мы, в основном, помним на примере авиаполка «Нормандия-Неман», сражавшегося с фашистами плечом к плечу с советскими лётчиками. Однако существовал ещё и Легион французских добровольцев, впервые вступивший в бой с советскими войсками под Москвой в ноябре 1941 года и закончивший свою историю лишь в 1944 году. А французские военнослужащие из состава дивизии СС «Шарлемань» и вовсе завершили войну в мае 1945 года, защищая осаждённый нашими войсками Берлин.

Болгария, не объявляя войну СССР, предоставила в распоряжение военного командования Германии все свои основные аэродромы и морские порты, которые активно использовались немцами для снабжения своих войск в операциях против Красной армии.

Это нелицеприятная, но историческая правда – по сути, Советскому Союзу в Великой Отечественной войне противостояла многонациональная группировка фашистов практически всей Европы, которых Гитлеру удалось собрать под свои знамёна.

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Вернёмся в день сегодняшний.

Отдельный элемент антироссийской кампании – оскорбление памяти сотен тысяч наших отцов и дедов, павших в боях за освобождение Европы от нацистской оккупации. Демонтаж памятников советским воинам-освободителям, их перенос во всевозможные «музеи оккупации» – по сути откровенное историко-политическое мародёрство – уже стали «визитной карточкой» руководства целого ряда стран Восточной Европы.

Там же, как минимум с молчаливого согласия наших бывших партнёров по антигитлеровской коалиции, идут активные процессы героизации нацистских приспешников. Марши легионеров-ветеранов СС в странах Балтии, факельные шествия под бандеровскими знамёнами на Украине, функционирование спонсируемых, в том числе, из-за рубежа т. н. «институтов национальной памяти» по сути, стали элементом государственной политики целого ряда «младоевропейских» государств.

Отдельного внимания заслуживает Польша. Мучимая фантомными болями несбывшегося воцарения на московском троне в годы Смутного времени или провала геополитического проекта «Междуморья» (автор – Ю. Пилсудский) Варшава сегодня стала едва ли не главным «рупором» антироссийской истерии.

Несколько слов о Юзефе Пилсудском – «начальнике государства Польского» (официальный термин) с ноября 1918 года. Любимчик Гитлера, активный союзник нацистской Германии в предвоенной Европе. На его похороны в 1935 году в Варшаву прибыл второй человек в рейхе – Г. Геринг, а Гитлер лично принял участие в соответствующей траурной мессе в Берлине. Ныне в Польше Пилсудский считается национальным героем.

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Целевая аудитория политики переписывания истории – в первую очередь молодёжь стран Запада, которой просто не предоставляется альтернативы при выборе токсичной информации о Второй мировой войне.

Однако этим дело не заканчивается. В эпоху глобализации и широкого распространения информационных технологий российское подрастающее поколение также не остаётся без внимания сил, заинтересованных в навязывании ему западных «цивилизационных ценностей», пресловутой «политкорректности», «плюрализма мнений» в оценке тех или иных исторических событий.

Что нам остаётся в этих условиях? Рассчитывать на «генетическую память» народов России, роль и влияние на молодёжь старшего поколения, имеющего «прививку» патриотизма и уверенности в правоте исторических свершений наших славных предков? Или предпринимать целенаправленные дополнительные шаги в этом направлении?

В ходе подготовки к ежегодному брифингу Комитета Государственной Думы по обороне для иностранных военных атташе, аккредитованных в Москве (он не состоялся по причине осложнения эпидемиологической обстановки), по сложившейся традиции посольства зарубежных стран направляли нам интересующие их вопросы. Среди тех, которые поступили от представителей Великобритании был: «Насколько оправдано выделение немалых финансовых средств на военно-патриотическое воспитание российской молодёжи?». Возникает риторический вопрос: с какого переполоха из Лондона вдруг заинтересовались этой проблемой?

Отвечу британским коллегам заочно – более чем оправдано!

В 2016 году по инициативе Министра обороны России С. К. Шойгу было создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Цель – изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование присущей российскому обществу системы ценностей. На основе общения с ветеранами, участии в «вахтах памяти» и других торжественных мероприятиях.

Одновременно движение занимается укреплением физической закалки и выносливости молодёжи, формированием у неё готовности и практической способности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, приобщением к военно-техническим знаниям и техническому творчеству.

Мне, как руководителю штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Москвы, доводится общаться с мальчишками и девчонками в песочной форме и красных беретах, и по их глазам я вижу, что им очень интересно и важно то, чем они занимаются.

Уверен в том, что подрастающее поколение России никогда не станет «Иванами, не помнящими родства», как бы этого ни хотелось нашим недругам!

Сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших соотечественников с наступающим самым большим праздником страны - Днем Великой Победы. А главное поблагодарить ветеранов и тружеников тыла за свободную страну, за возможность радоваться каждому дню и строить сильную Россию. Низкий им поклон.

Их поколение прошло не только через самую страшную за всю историю человечества войну, но и через суровые послевоенные испытания, подняв на своих плечах страну из руин. Мы всегда будем им за это благодарны.