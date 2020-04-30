Службу скорой помощи перед эпидемией не уничтожили только чудом

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30 апреля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

На скорой помощи проявились те же тенденции, что и в целом на здравоохранении, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

По его словам, эти тенденции заключаются в стремленим максимально сократить расходы на медицинские организации, внедрить коммерческие элементы в функционирование экстренной службы.

Кроме этого, само качество скорой медицинской помощи снизили реформы, основным итогом которых стали глобальное недофинансирование службы и, как следствие, низкие зарплаты и дефицит кадров.

«Количество бригад скорой практически во всех регионах в 1,5-2 раза меньше, чем это предусмотрено федеральными нормативами: это одна бригада на 10 тысяч населения», – говорит Коновал.

Специализированные бригады, по его словам, почти полностью уничтожены: сейчас всего одна бригада (реанимационная, психиатрическая, педиатрическая и акушерская) на 100 тысяч населения. В сельской местности реанимационных бригад почти нет.

«Это связано со стремлением сэкономить. Потому что реанимационная бригада предполагает укомплектование тремя сотрудниками. Что касается общепрофильных бригад, то мало того, что их меньше положенного, но они нередко состоят в нарушение прямой нормы из одного вместо двух сотрудников – как правило, это фельдшер», – поясняет Коновал.

Он также отметил, что бригады часто состоят из людей, которые работают на полторы-две ставки. Из-за того, что зарплаты низкие, люди вынуждены брать подработки. Это устраивает работодателя – сохраняя низкую зарплату, он может эксплуатировать людей по максимуму.

«Первый вывод, который надо сделать – это срочно уводить из системы ОМС и переводить на полноценное бюджетное финансирование скорую помощь как экстренную службу, как элемент системной безопасности», – предлагает Коновал.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые кареты скорой помощи должны поступить в регионы как можно быстрее.