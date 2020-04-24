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Путин заявил, что кареты скорой помощи должны поступить в регионы как можно быстрее

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заявил, что кареты скорой помощи должны поступить в регионы как можно быстрее
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин попросил правительство взять на контроль ситуацию с поступлением в регионы машин скорой медицинской помощи.

Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Путин напомнил, что ранее было принято решение дополнительно закупить за счет федеральных средств автомобильную технику.

«Имею в виду 1200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений. Средства на них уже выделены, это 5,2 миллиарда рублей. Техника, столь необходимая людям, системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее», – заявил президент.

Он также обратился к правительству и руководителям субъектов Федерации держать эту ситуацию на контроле, сообщает пресс-служба Кремля.

ДВа

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