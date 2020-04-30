Детская республиканская клиническая больница в Казани работает в штатном режиме

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30 апреля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) в Казани работает в штатном режиме. В детской больнице столицы Татарстана из-за коронавирусной инфекции усилены меры эпидемиологический защиты всех пациентов, находящихся на стационарном лечении.

В больнице пациентов принимают высококвалифицированные педиатры, хирурги, врачи функциональной и лабораторной диагностики, кардиологи, анестезиологи, онкогематологи. Все необходимые методы исследования проводятся в полном объёме и в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи детям. В ДРКБ уточнили, что специализированная химиотерапия детям проводится под контролем и руководством врачей — детских онкологов и гематологов.

Ранее в середине апреля на сайте штаба Алексея Навального в Казани со ссылкой на местную жительницу появилось сообщение о том, что в стационаре ДРКБ нет врачей, а всю работу выполняют медсёстры, которые "даже капельницы ставить не могут".