30 млрд рублей выделит правительство России на решение проблем дольщиков

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Правительство выделит 30 млрд рублей на помощь обманутым дольщикам. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин во время заседания Кабмина.

Глава правительства отметил, что с помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тысяч граждан.

Кроме этого, по поручению президента правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, чтобы они завершили возведение домов в установленные сроки. Средства предоставят ключевому институту развития этой сферы – АО «Дом.РФ».

«За счет этих средств финансовый институт компенсирует недополученные доходы кредитным организациям, ранее снизившим ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центрального банка», – сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее правительство разрешило россиянам с видом на жительство в другой стране покидать пределы России.