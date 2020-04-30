Уличный художник сделал из старой цистерны невероятно реалистичного кота-сфинкса

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: streetartnews.net

Старый бензобак стал обманчивым арт-объектом благодаря французскому художнику. Если смотреть на цистерну издалека, ее контуры практически невозможно разглядеть. Кажется, будто огромный кот притаился в степи.

Том Бланко из Марселя наткнулся на большую старую цистерну на пустыре и сделал из нее шедевр в формате 3D стрит-арта. Серый кот-сфинкс спрятался в высокой траве и теперь дразнит проходящих мимо собак.

Французский художник самостоятельно обучился технике аэрографии и теперь создает трехмерные объекты на уличных стенах. У мастера неплохо получается обманывать глаза людей.