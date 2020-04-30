В период COVID-19 более 31 тыс. жителей Кубани встали на учет в центры занятости

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30 апреля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Более 31 тысячи жителей Краснодарского края поставлены на учет в центры занятости в период распространения коронавируса, пособия по безработице назначены 27 тысячам кубанцев. Более 15 тыс. человек уже получили социальные выплаты.

«Тем, кто лишился работы после 1 марта, размер пособия увеличен до уровня МРОТ. Сейчас у нас есть случаи, когда граждане этой категории тоже получили минимальные пособия. Но им будет произведен перерасчет, как только работодатели подтвердят увольнение сотрудников после указанной даты. Эти сведения подаются в Пенсионный фонд», — прокомментировали в министерстве труда и социального развития края.

На Кубани с 31 марта действует карантин.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 30 апреля общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани составляет 1 017 граждан, в том числе 68 детей, 20 пациентов умерли, 251 выздоровел, в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов.