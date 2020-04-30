Слуцкий: «Коронакризис отражается не только на национальных экономиках, но и на форматах внешнего влияния»

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30 апреля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Пандемия не жалеет нездоровых инициатив, к числу которых всегда относились и мифы о российской агрессии. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Комментируя поручение главы Пентагона сократить финансирование «сдерживания России» и перенаправить эти средства на строительство стены на границе Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, Слуцкий отметил, что «коронакризис» отражается не только на национальных экономиках, но и на форматах внешнего влияния.

«Вашингтону давно пора было заняться собственными проблемами и прекратить навязывать странам Европы проамериканские проекты, якобы направленные на защиту безопасности, а на деле на усиление военного присутствия США у российских границ», – заявил парламентарий.

Ранее Слуцкий заявил о важности возвращения на родину оказавшихся в трудном положении россиян.