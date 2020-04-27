Слуцкий заявил о важности возвращения на родину оказавшихся в трудном положении россиян

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель думского комитета по международным делам, глава Российского фонда мира Леонид Слуцкий выразил полную поддержку видеопетиции с обращением к председателю Совета по правам человека ООН относительно просьбы об оказании содействия в изменении условий содержания российских граждан, находящихся в иностранных тюрьмах, в связи с пандемией.

По его словам, в комитете по международным делам вопрос поддержки россиян, оказавшихся в тяжелой ситуации за рубежом, выделен в отдельное досье.

«В условиях борьбы с коронавирусом тем более нельзя отодвигать его на второй план», – подчеркнул Слуцкий.

Он также выразил готовность готов подключиться к ситуации с предоставлением помощи как по делу российских моряков, арестованных в Греции, так и по другим кейсам.

«Наша главная задача – вернуть россиян на родину, сохранив их здоровье и жизни», ­– сказал парламентарий.