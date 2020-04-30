Губернатор Воронежской области во время встречи с Путиным в 10 раз завысил смету на строительство больницы

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30 апреля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Kremlin.ru

Во время видеоконференции Вороженский губернатор попросил у Владимира Путина выделить деньги из федерального бюджета на строительство инфекционной больницы в регионе. Вот только с математикой у него явно не сложилось – Гусев завысил смету в 10 раз.

Владимир Путин неделю назад провёл видеоконференцию с Воронежским губернатором Александром Гусевым. Гусев заявил, что в регионе планируют строительство областной инфекционной больницы и не забыл попросить на это денег из федерального бюджета. Оказалось, что нужно ни много ни мало два с половиной миллиарда рублей. Однако когда губернатор ударился в математику и начал считать вслух, стало понятно, что смета мягко говоря завышена:

В.Путин: Сколько, по Вашему мнению, будет стоить всё строительство?

А.Гусев: Мы пока исходим из того, что одно место в таких учреждениях стоит примерно один миллион рублей. Поэтому 250 мест – примерная стоимость два с половиной миллиарда рублей.

250 мест на 1 млн. рублей — 250 млн. рублей, но никак не 2,5 млрд. рублей.

Но и это ещё не все. Владимир Путин спросил у губернатора, какую часть проекта готова софинансировать Воронежская область.

А.Гусев: Ну, мы готовы до тридцати процентов, Владимир Владимирович.

В.Путин: До двадцати процентов?

А.Гусев: Да. – не стал поправлять главу государства Александр Гусев.

Главы других регионов могут позавидовать такой экономности Воронежского губернатора. Ведь когда речь идет о миллиардах рублей, то 10% - это весьма значительная сумма, которая теперь останется в бюджете.

Вот такой вот Гусев, губернатор.