Кинотеатрам и стоматологическим клиникам предоставили льготы по аренде федерального имущества

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30 апреля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Кинозал. Фото: соцсети

Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества.

Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина РФ.

«Мера затронет представителей малого и среднего бизнеса. Освобождение будет действовать по платежам за апрель – июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе.

На сегодняшний день, по данным правительства РФ, большинство компаний из пострадавших отраслей уже получили возможность оформить льготы по аренде федерального имущества. Послабления действуют для сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры.

Ранее сообщалось, что правительство разрешило россиянам с видом на жительство в другой стране покидать пределы России.