Предприятие МВД России займется производством масок и халатов

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

В МВД России решили перепрофилировать одно из своих предприятий под производство медицинских масок и халатов.

Под перепрофилирование попало Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие в Астраханской области. Раньше здесь выпускали специализированную продукцию, в частности, форменное обмундирование.

Оно уже получило удостоверение Росздравнадзора на одноразовые медицинские маски и изолирующие халаты, в ближайшем будущем здесь же начнут производство одноразовых изолирующих костюмов.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, первая партия медицинских масок уже направлена в Управление МВД России по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что Центробанк не одобрил идею передать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне.