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Центробанк не одобрил идею передать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Центробанк не одобрил идею передать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне
Банк России. Фото: сайт ЦБ

Подобная процедура не является столь необходимой – так ответили в ЦБ на предложение передать министерству внутренних дел доступ к банковской тайне.

Регулятор посчитал, что вопросы наказания виновных в банковских преступлениях и возвращения активов лежат «не только в плоскости межведомственного взаимодействия». Поэтому Центральный банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны.

Ранее сообщалось, что с соответствующим предложением к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной обратился глава МВД Владимир Колокольцев, который пояснил, что полицейские получают необходимую информацию слишком медленно, что позволяет потенциальным злоумышленникам выводить средства из банков.

Ранее Банк России запретил россиянам переносить апрельские выплаты по кредитам на май.

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