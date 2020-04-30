На Урале два сотрудника представительства МИД РФ могли заразиться коронавирусом

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30 апреля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

В Екатеринбурге коронавирусом могли заболеть два сотрудника представительства МИД РФ на Урале.

Сообщается, что один из специалистов был инфицирован, но не знал об этом и продолжал ходить на работу, в итоге заразился еще один сотрудник.

Между тем, в самом представительстве эту информацию никак не прокомментировали. Известно, что сейчас все сотрудники представительства МИД в Екатеринбурге переведены на удаленную работу.

Также сообщается, что в здании, где квартируется представительство МИД РФ на Урале, расположено областное министерство по управлению госимуществом, часть сотрудников которого продолжает работать в офисе.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки пика эпидемии коронавируса.