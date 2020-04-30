На Урале два сотрудника представительства МИД РФ могли заразиться коронавирусом

В Екатеринбурге коронавирусом могли заболеть два сотрудника представительства МИД РФ на Урале.
Сообщается, что один из специалистов был инфицирован, но не знал об этом и продолжал ходить на работу, в итоге заразился еще один сотрудник.
Между тем, в самом представительстве эту информацию никак не прокомментировали. Известно, что сейчас все сотрудники представительства МИД в Екатеринбурге переведены на удаленную работу.
Также сообщается, что в здании, где квартируется представительство МИД РФ на Урале, расположено областное министерство по управлению госимуществом, часть сотрудников которого продолжает работать в офисе.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки пика эпидемии коронавируса.