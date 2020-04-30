Миллион кубометров мусора уберут со свалки под Челябинском

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30 апреля 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Крупнейший мусорный объект в Челябинской области, фото соцсети

В Челябинской области ликвидируют огромную свалку, где за 50 лет накопился миллион кубометров мусора.

Работы на объекте проводятся в ускоренном режиме с начала 2020 года и завершатся через несколько месяцев. Сейчас большая часть мусора уже вывезена на полигон в Полетаево. В общей сложности восстанавливать необходимо участок площадью 70 гектаров. Это один из самых крупных объектов ТКО в регионе.

На месте побывал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко, который много лет был главой района и хорошо знаком с местными проблемами.

«Отмечу, прежде всего, новаторский подход к реализации «мусорной реформы». Рекультивация свалки ведется без единого рубля из муниципального бюджета. А это сегодня крайне важно для Увельского района, который на 80% дотационный. Рекультивация свалки решает одну из наиболее острых экологических проблем, связанную с пожарами и едким запахом, на который жаловались люди. В итоге должно значительно улучшиться санитарно-эпидемиологическое благополучие всего района», – подчеркнул Анатолий Литовченко.