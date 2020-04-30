Скончался 34-летний сотрудник ФСО, у которого была диагностирована двухстороняя пневмония и подтвержден коронавирус

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30 апреля 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мeduza

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В Москве скончался сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Капитану Александру Филатову было 34 года.

Источники в ФСО рассказали, что капитан Филатов умер 26 апреля. В середине апреля силовик заболел, обратился в поликлинику. Ему дали больничный и назначили прием через три дня. Филатову сделали рентген. Врачи не увидели на снимке ничего подозрительного. Когда состояние мужчины ухудшилось, ему сделали компьютерную томографию (КТ). КТ показала двустороннее воспаление легких. Через два дня Филатова ввели в искусственную кому, потом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи боролись за жизнь силовика, но через 11 дней он умер.

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