Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев в возрасте 57 лет

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на 58-м году жизни скончался глава города Ставрополь Андрей Джатдоев. Об этом стало известно в четверг, 30 апреля.
«Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города», - высказал губернатор в Instagram.
Владимиров выразил соболезнования родным и близким. Известно, что Джатдоев возглавлял город с 2016 года.
Причина смерти пока не раскрывается.
Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет умер личный пилот Бориса Ельцина и Владимира Путина Григорий Белодед.