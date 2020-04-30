Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев в возрасте 57 лет

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30 апреля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на 58-м году жизни скончался глава города Ставрополь Андрей Джатдоев. Об этом стало известно в четверг, 30 апреля.

«Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города», - высказал губернатор в Instagram.

Владимиров выразил соболезнования родным и близким. Известно, что Джатдоев возглавлял город с 2016 года.

Причина смерти пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет умер личный пилот Бориса Ельцина и Владимира Путина Григорий Белодед.