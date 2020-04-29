Умер личный пилот Ельцина и Путина, причина смерти пока не известна

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29 апреля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Личный пилот Бориса Ельцина и Владимира Путина Григорий Белодед скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил его сын Ярослав. Отмечается, что Белодед был командиром экипажа борта, на котором летал Борис Ельцин. После этого мужчина стал личным шеф-пилотом президента России Владимира Путина.

Ярослав рассказал, что не смог дозвониться до отца и отправился к нему в квартиру. К моменту приезда сына мужчина уже был мертв. Причину смерти пилота установит судмедэксперт, передает КП.

«Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел "из неба", но продолжил работать в специальном лётном отряде "Россия" уже на земле», - поделился Ярослав.