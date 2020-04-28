Путин призвал не жертвовать людьми и напомнил о Древней Спарте

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Президент Владимир Путин заявил, что в России не станут жертвовать здоровьем и благополучием людей, чтобы спасти экономику. Он призвал не возвращаться к дикости и варварству.

Глава государства отметил, что на протяжении столетий русские люди жили по принципам взаимовыручки и помощи. Он подчеркнул, что именно в такой сложной ситуации стоит заботиться о ближних.

«Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет... Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако ей это не помогло, и в конечном счете она утратила свою государственность», - сказал президент.