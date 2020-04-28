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Путин рассказал об отношении к вводимым ограничениям

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал об отношении к вводимым ограничениям
Владимир Путин. Фото: YouTube

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал введение в стране ограничительных мер в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ глава государства заявил, что в сложившейся ситуации вводимые ограничения более чем уместны.

«Свобода каждого ограничена свободой других, в борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение... то сегодня он ставит под угрозу жизни других людей», - сказал президент России.

АБ

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