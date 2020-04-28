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Путин отметил, что многие россияне до сих пор не считают коронавирус опасным

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Путин отметил, что многие россияне до сих пор не считают коронавирус опасным
Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что многие россияне до сих пор не верят в опасность коронавируса COVID-19 и не чувствуют угрозу. Глава государства подчеркнул, что это не означает, что проблема миновала.

Владимир Путин отметил, что многим угроза не кажется существенным, поскольку на фоне всего населения страны количество заболевших выглядит очень маленьким.

«Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших, 48 тысяч человек - это всего лишь 0,4% жителей столицы», - сказал президент.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить рекомендации для постепенного выхода из режима ограничений.

АБ

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